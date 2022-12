Wieder kilometerlanger Stau wegen Lkw-Blockabfertigung

Die österreichischen Behörden erlauben teilweise nur 100 Lastwagen pro Stunde die Weiterfahrt - bis zu 52 Kilometer stauen sich die Lkw auf der Inntalautobahn.

09.12.2022 | Stand: 16:36 Uhr

Blockabfertigung an der Grenze: Bis zu 52 Kilometer lang stauten sich Lastwagen an der österreichischen Innentalautobahn am Freitag. Zeitweise erlaubten die österreichischen Behörden nur bis zu 100 Lastwagen pro Stunde die Weiterfahrt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Später waren es maximal 200 pro Stunde. Mit dem hohen Lkw-Aufkommen hatte die Polizei bereits im Vorfeld gerechnet. Wegen eines Feiertags galt am Donnerstag ein Lkw-Fahrverbot in Tirol. Viele Lastwagen hätten deshalb bereits auf den Parkplätzen in Grenznähe gewartet. Der Stau habe sich mittlerweile weitestgehend aufgelöst.

Blockabfertigung nach Tirol sorgt oft für Stau in Bayern

Beschränkungen für Lastwagen auf der Tiroler Autobahn hatten in den vergangenen Wochen immer wieder zu langen Staus auf der A93 in Bayern geführt. Die nächste Blockabfertigung ist den Angaben zufolge am 13. und 14. Dezember geplant.

