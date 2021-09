"Es war eine persönliche Geschichte": Mann verletzt Jugendamt-Mitarbeiterin in Rothenburg schwer

In Rothenburg soll ein 28-Jähriger eine Mitarbeiterin des Jugendamtes auf einen Parkplatz gelockt und schwer verletzt haben. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

23.09.2021 | Stand: 15:35 Uhr

Ein Mann soll in Rothenburg ob der Tauber eine Mitarbeiterin des Jugendamtes schwer verletzt haben. Nach dem 28 Jahre alten Tatverdächtigen werde noch gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Tatmotiv hänge nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Sachbearbeitung des Jugendamtes zusammen, von der der Mann persönlich betroffen sei. "Es war eine persönliche Geschichte", sagte der Polizeisprecher. (Lesen Sie auch: Vergewaltigungs-Prozess in Memmingen: Opfer verstrickt sich in Widersprüche)

Tatverdächtiger verletzt Jugendamt-Mitarbeiterin im Gesicht

Passanten hatten die Frau am Mittwochnachmittag mit Verletzungen im Gesicht auf dem Parkplatz der Rothenburger Außenstelle des Kreisjugendamts Ansbach gefunden und den Rettungsdienst verständigt. Zunächst seien die Ersthelfer davon ausgegangen, dass die Frau gestürzt sei. Im Krankenhaus sagte die Verletzte dann den Ärzten, dass ein 28 Jahre alter amtsbekannter Mann ihr die Verletzungen zugefügt habe.

Auf Wunsch des 28-Jährigen habe sie sich mit diesem zu einem Gespräch auf dem Parkplatz getroffen. Dort habe er sie dann attackiert. Genauere Angaben zum Tathergang machte die Polizei zunächst nicht. Die Frau sei noch im Krankenhaus, hieß es. (Lesen Sie auch: Möglicherweise bewaffnet: Vier gefährliche Strafgefangene im Kreis Heilbronn geflüchtet)