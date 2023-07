Canyoning-Gruppe entdeckt toten Wanderer im Bachbett

Nahe Ruhpolding hat eine Canyoning-Gruppe einen Leiche in einem Bachbett gefunden. Mittlerweile steht fest, wer der tote Mann ist.

15.07.2023 | Stand: 08:46 Uhr

Eine Canyoning-Gruppe ist am Freitagnachmittag im Fischbach im Grenzgebiet zwischen Deutschland in Österreich nahe Ruhpolding auf eine männliche Leiche gestoßen. Die Ermittlungen der Polizeistation Ruhpolding sowie der hinzugezogenen Alpinen Einsatzgruppe ergaben, dass es sich bei dem Getöteten um einen 82-jährigen Wanderer aus dem Landkreis Altötting handelte, der offensichtlich alleinbeteiligt vom Weg abgekommen und dann durch steiles Waldgebiet ins Bachbett abgestürzt war. Der Leichnam des Mannes musste mit einem Polizeihubschrauber geborgen werden.

Die Canyoninggruppe befand sich auf einer Wanderung im Fischbach vom Heutal aus kommend in Richtung Ruhpolding, berichtet die Polizei. Der Führer der Gruppe stieß dabei im Bachbett auf eine tote Person. Da in diesem Bereich kein Mobilfunknetz verfügbar war, musste er weitergehen und konnte erst am Ende des Baches die Polizeistation Ruhpolding informieren.

Wanderer stürzt nahe Ruhpolding ins Bachbett ab und stirbt

Bei dem 82-jährigen Toten handelt es sich offensichtlich um einen Wanderer, der von Ruhpolding aus vermutlich auf dem Weg in Richtung Staubfall oder auf dem Rückweg von diesem war und aus bisher ungeklärter Ursache über steiles Waldgelände bis zum Bachbett abstürzte.

Aufgrund des steilen Geländes im Bereich der Auffindestelle konnte eine terrestrische Bergung nicht erfolgen. Zur weiteren Unterstützung wurden zwei Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe Grassau als auch der Polizeihubschrauber Edelweiß angefordert.

Durch die Alpinbeamten erfolgte die Unfallaufnahme vor Ort als auch die Bergung des Leichnams. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein geführt. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus, da keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vorliegen.

