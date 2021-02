Rund 100 Corona-Infizierte in Pflegeheim in Geretsried

In einem Pflegeheim in Geretsried ist Corona ausgebrochen. Bislang wurden rund 100 Fälle registriert. Die Hälfte von ihnen hat die erste Impfdosis erhalten.

In einem Pflegeheim im oberbayerischen Geretsried haben sich seit Mitte Januar etwa 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund die Hälfte von ihnen - 51 - hatten bereits eine erste Impfdosis erhalten, bevor das Virus bei ihnen nachgewiesen wurde, wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Montag mitteilte.

Einer der Infizierten war sogar bereits zum zweiten Mal geimpft. Er hatte die zweite Dosis sieben Tage vor dem Nachweis des Virus erhalten. Man gehe davon aus, dass der Impfstoff seine volle Wirksamkeit 14 Tage nach der Zweitimpfung entfalte, erläuterte das Landratsamt.

Fast 40 Menschen genesen

Bei drei Viertel der Infizierten handelt es sich um Bewohner, zwei von ihnen starben. Mittlerweile seien 27 Bewohner und zehn Mitarbeiter aus der Isolierung entlassen, sie gelten als genesen.

Die ersten Infektionen waren in der zweiten Januarwoche aufgetreten, seitdem war die Zahl der Infizierten stetig gestiegen. Eine Mutante wurde nicht nachgewiesen. (Lesen Sie auch: In diesen Allgäuer Seniorenheimen gab es bereits einen Corona-Ausbruch)

Einrichtung in Pandemie- und Quarantäne-Zonen eingeteilt

Da in der Einrichtung einige Bewohner körperlich sehr mobil seien, bestehe die größte Herausforderung in der Trennung von positiv getesteten Personen und Kontaktpersonen. Dafür wurde die Einrichtung streng in Pandemie- und Quarantänezonen getrennt. Die ersten beiden Positiv-Tests betrafen einmal das Personal sowie einen Bewohner. Wer das Virus in die Einrichtung brachte, blieb unklar.

Mittlerweile haben mehr als 70 Prozent aller Bewohner die erste Impfung erhalten. Das Personal wurde bereits komplett geimpft. Welche Einrichtung betroffen ist und wie viele Menschen dort insgesamt leben und arbeiten, teilte das Landratsamt aus Datenschutzgründen nicht mit.

