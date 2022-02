In Tapfheim räumen Unbekannte fast einen kompletten Fischweiher leer. Die Polizei ermittelt.

24.02.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Aus einem Weiher in Schwaben ist ein Großteil der Fische anscheinend gestohlen worden. Der Eigentümer habe am Mittwochmorgen bemerkt, dass etwa 300 seiner rund 400 Regenbogenforellen verschwunden waren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Wasser sei noch stark eingetrübt gewesen, so dass der mögliche Fischdiebstahl in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) vermutlich kurz zuvor passiert sei. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 1200 Euro.

Mehr Polizei-News aus Schwaben und der Welt