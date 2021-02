Der Ministerpräsident stellt weitere Hilfen für soloselbstständige Künstler in Aussicht und freut sich auf „Fastnacht in Franken“. Allerdings anders als sonst.

01.02.2021 | Stand: 11:08 Uhr

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) ist seit Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr nahezu ständig als Krisenmanager gefragt. In wenigen Tagen steht „Fastnacht in Franken“ an, in normalen Jahren ein Pflichttermin für Markus Söder, der früher bekannt für seine aufwendigen Kostüme war. Im Telefon-Interview spricht der Ministerpräsident über Fasching in Lockdown-Zeiten und kündigt weitere Hilfen für die leidende Kulturbranche an.