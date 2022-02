Neues Kabinett: CSU-Fraktionssitzung mit Christian Bernreiter und Handyverbot

Welche neuen Minister kommen ins bayerische Kabinett unter Markus Söder (CSU)? Erste Gerüchte kursieren bereits, nun verdichtet sich ein Verdacht.

23.02.2022 | Stand: 10:19 Uhr

Unter größter Geheimhaltung mit Handy-Verbot hat am Mittwoch die entscheidende Sitzung der CSU-Landtagsfraktion zum Umbau des bayerischen Kabinetts begonnen.

Söder verkündet neues Kabinett: Handyverbot auf der CSU-Fraktionssitzung

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) will dort erstmals verkünden, mit welchen Ministern und Staatssekretären er in die Landtagswahl im Herbst 2023 ziehen will. Über die Neubesetzung in diversen Ministerien war in den vergangenen Tagen und Wochen bereits viel spekuliert worden.

Der bisherige Landkreistagspräsident und Deggendorfer Landrat, Christian Bernreiter (CSU), rückt offenbar tatsächlich ins bayerische Kabinett ein. Bernreiter kam am Mittwoch zur CSU-Fraktionssitzung im Landtag, in der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine angekündigte Kabinettsumbildung erläutern und die neuen Kabinettsmitglieder vorstellen wollte.

Neue Minister in Bayern: Christian Bernreiter heißer Kandidat

Bernreiter war in den vergangenen Tagen immer wieder als möglicher neuer Bau- und Verkehrsminister genannt worden. Ebenfalls für einen Wechsel ins Kabinett gehandelt wurden unter anderem die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf als mögliche neue Familienministerin sowie CSU-Generalsekretär Markus Blume als neuer Wissenschaftsminister. Aber auch über andere Namen war bis zuletzt spekuliert worden. (Lesen Sie auch: Blockabfertigung an der Grenze zu Österreich: Bald weniger Stau?)

