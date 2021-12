Söder: Geisterspiele in Bayern ab dem Wochenende

Bayern will nach dem Bund-Länder-Gipfel bereits am Freitag seine Corona-Maßnahmen verschärfen. So sollen Fußballspiele nur noch als Geisterspiele stattfinden.

02.12.2021 | Stand: 15:28 Uhr

Das bayerische Kabinett will nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon an diesem Freitag die angekündigte weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen. Schon an diesem Wochenende sollen Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele stattfinden, wie Söder nach Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag in München sagte - dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.

Der Ministerpräsident unterstreicht: Er sei offen für die Diskussion, die Impfpflich auch für Menschen unter 18 Jahren zu beschließen. Söder hält es für sinnvoll, so viele Menschen wie möglich gegen Corona zu impfen. Beim Thema Impfpflicht sei es nun wichtig, einen Prozess so schnell wie möglich anzustoßen.

2G-Regel im Handel - allerdings mit Außnahme

Söder begrüßt zudem das Verbot von Böllern und Feuerwerk an Silvester. In Sachen Kontaktbeschränkung sei Bayern "für klare Regeln". Ungeimpfte dürfen sich lediglich mit zwei Menschen über zwölf Jahren aus einem anderen Haushalt treffen. Die 2G-Regel werde überall im Handel greifen - ausgenommen in Geschäften des täglichen Bedarfs.

