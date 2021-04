Söder landet am Sonntagabend in Berlin - Junge Union für Söder als Kanzler-Kandidat

Markus Söder studiert von 1987 bis 1991 Rechtswissenschaften in Erlangen, legt sein juristisches Staatsexamen ab und ist anschließend wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht. 1998 promoviert er zudem an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg. Das Foto zeigt Söder (Mitte) im Jahr 2009 in einem Labor des Universitätsklinikums in Regensburg.