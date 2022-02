Betrunkener stürzt vor U-Bahn und überlebt mit viel Glück

Ein Betrunkener fällt in der Münchener U-Bahn Station Am Hart auf das Gleis und verletzte sich dabei schwer. Er kann sich jedoch vor dem Zug retten.

21.02.2022 | Stand: 17:13 Uhr

Ein betrunkener Mann ist in München auf ein U-Bahngleis gestürzt und hat mit viel Glück überlebt. Bei dem Sturz an der Station Am Hart habe sich der 22-Jährige schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann schaffte es in den Schutzraum unterhalb der Bahnsteinkante

Als wenig später ein Zug einfuhr, rettete sich der Mann am Sonntagmorgen den Angaben zufolge trotz seiner Verletzung und seiner Trunkenheit in den Schutzraum unterhalb der Bahnsteigkante. Der 37 Jahre alte Fahrer der U-Bahn löste eine Schnellbremsung aus. Feuerwehrleute befreiten den Gestürzten schließlich aus seiner Lage und übergaben ihn dem Rettungsdienst.

Mehr Nachrichten aus Bayern und dem Allgäu finden Sie hier.