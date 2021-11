Schafbock verletzt seinen Besitzer im schwäbischen Buch

Ein Schafbock hat im schwäbischen Buch im Landkreis Neu-Ulm seinen Besitzer attackiert. Der Mann wurde dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

10.11.2021 | Stand: 14:33 Uhr

Ein wild gewordener Schafbock hat seinen Besitzer im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm verletzt. Der Mann sei nach dem Angriff am Dienstag mit einer Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wollte demnach für seine 24 Schafe ein neues Gehege in Buch abstecken. Das habe offenbar dem Schafbock missfallen. Den ersten Angriff habe der Mann noch abwehren können.

Schafbock greift Besitzer zwei Mal an

Beim zweiten Angriff packte er den Angaben zufolge das Tier bei den Hörnern. Der Schafbock habe daraufhin mit den Hufen ausgetreten und den Mann unglücklich am Unterschenkel getroffen.

