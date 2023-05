Schauspieler Ray Stevenson gestorben - Rollen in "Rom" und "Thor"

Der Schauspieler Ray Stevenson ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Stevensson hatte Rollen in "Rom", "Thor" oder "Das Boot".

22.05.2023 | Stand: 21:57 Uhr

Der nordirische Schauspieler Ray Stevenson ("Rom", "Das Boot") ist tot. Seine Agentur bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, dass er am Sonntag auf der italienischen Insel Ischia gestorben sei. Weitere Angaben machte sie nicht. Stevenson wurde 58 Jahre alt. Das Branchenmagazin "Deadline" hatte vor kurzem berichtet, Stevenson werde die Hauptrolle im Film "Cassino in Ischia" spielen.

Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte Stevenson mit einer Hauptrolle als römischer Legionär in der Fernsehserie "Rom" (2005-2007), später war er unter anderem in mehreren "Thor"-Verfilmungen als Volstagg, einer der besten Freunde des titelgebenden Marvel-Helden, zu sehen. Als Musketier Porthos machte er in "Die drei Musketiere" (2011) an der Seite von Matthew Macfadyen und Logan Lerman dem intrigierenden Christoph Waltz einen Strich durch die Rechnung, in "Vikings" (2020) spielte er den mysteriösen Seefahrer Othere.

Im vergangenen Jahr war Stevenson als Marine-Offizier Jack Swinburne in der dritten Staffel der deutschen Serie "Das Boot" zu sehen. Zuletzt war er laut dem Branchenmagazin "Deadline" als Hauptdarsteller für das Historiendrama "1242: Gateway to the West" gecastet worden. Im Trailer zum noch nicht veröffentlichten "Star Wars"-Spinoff "Ahsoka" ist er zudem als menschlicher Machtnutzer Baylan Skoll zu sehen.

