Zwei Menschen bei Schlägerei im Zug verletzt

In einem Zug am Bahnhof Pasing sind mehrere junge Erwachsene aufeinander losgegangen. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

21.06.2021 | Stand: 14:31 Uhr

Mehrere junge Erwachsene sind am Sonntagmorgen in einem stehenden Zug am Bahnhof Pasing aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 22-Jähriger aus Memmingen nach einem verbalen Streit, dessen Ursache bislang unklar ist, einem 21-Jährigen aus Landsberg am Lech gegen den Hinterkopf geschlagen haben.

Ein 17-Jähriger mischte sich daraufhin ein und wurde von dem 22-Jährigen angegriffen. Als der 17-Jährige zurückschlug, mischte sich ein 18-Jähriger ein und schlug den 22-Jährigen.

Zwei junge Erwachsene verletzt

In Pasing dann verließen alle elf Beteiligten der beiden Gruppen den Zug, wo sie von Beamten der Bundespolizei gestoppt wurden.

Der 22-Jährige hatte laut Polizei Verletzungen an der Stirn. Der 17-Jährige erlitt eine gebrochene Nase und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein 18-Jähriger Begleiter blieb unverletzt. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzungen eingeleitet.

