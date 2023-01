Schlagerstar Roy Black wäre am 25. Januar 2023 80 Jahre alt geworden

Vor fast 32 Jahren starb Roy Black einsam in seiner Fischerhütte. Für seine Fans bleibt der Bobinger unvergessen. Heute wäre er 80 Jahre alt geworden..

25.01.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Jahrzehntelang gehörte Roy Black zu den größten Unterhaltungsstars in Deutschland, eine treue Fangemeinde verehrt ihn bis heute. 2021 jährte sich der Todestag des Sängers zum 30. Mal. Am 25. januar 2023 wäre Roy Black 80 Jahre alt geworden.

"Ich vermisse Roy noch immer. Wir hatten eine schöne erfolgreiche Zeit gemeinsam auf der Bühne über viele Jahre", sagte die norwegische Sängerin Anita Hegerland über ihre Zeit als Kinderstar an der Seite von Black. Sie erinnern sich bestimmt an ihren Mega-Hit "Schön ist es auf der Welt zu sein". Hegerland ist bis heute eine gefragte Sängerin, mit Mike Oldfield wurde sie einst auch durch Hits wie "Pictures in the dark" und "Innocent" international bekannt.

(Lesen Sie auch: Roy Black plötzlich weg - wer klaute seine Statue am Wörthersee?)

Roy Black wurde am 25. Januar 1943 geboren

Gerhard Höllerich aus dem später Roy Black wurde, wurde am 25. Januar 1943 als ältester Sohn des Kaufmanns Georg Höllerich (1917–1990) und dessen Frau Elisabeth (1922–2013) in Bayern geboren. Er besuchte in seinem Geburtsort Straßberg bei Augsburg,die Volksschule.

Roy Black starb am 9. Oktober 1991 im Alter von erst 48 Jahren an einem Herzanfall gestorben, nachdem er bereits lange Probleme mit dem Herzen hatte. Black war damals allein in seiner abgelegenen Fischerhütte im oberbayerischen Landkreis Mühldorf, sein Bruder fand ihn dort später tot.

Der Schwabe hieß eigentlich Gerhard Höllerich. Seit den 1960er Jahren stürmte er mit Titeln wie "Du bist nicht allein" die Charts. Im Sog des Erfolgs wurde der sehr gut aussehende Künstler auch noch ein Filmstar. Es war kein Geheimnis, dass er mit seinen Schlagern nicht immer ganz glücklich war: Ursprünglich hatte Roy Black die Augsburger und die zahlreichen in der Stadt stationierten US-Soldaten mit seiner Rock'n'Roll-Band "Cannons" unterhalten.

Roy Black und sein Weg vom Rock'n'Roller zum Schnulzensänger

Doch dann habe er mit 22 Jahren "Ganz in Weiß" gesungen, obwohl er gar nicht ans Heiraten gedacht und es nicht so empfunden habe, sagte der Musiker 1988 rückblickend bei Joachim Fuchsberger in der ARD-Talkshow "Heut' abend". Dieser Titel habe ihn geprägt und aus einem Rock'n'Roller "plötzlich einen deutschen Schnulzensänger gemacht", sagte Black unumwunden.

Anfang der 1990er war er nach einigen Auf und Abs beruflich wieder obenauf. Die RTL-Serie "Ein Schloß am Wörthersee" mit dem charmanten Roy Black in einer der Hauptrollen wurde ein großer TV-Erfolg. Privat erlebte Black zu der Zeit Höhen und Tiefen. Seit Vater war gestorben, seine Freundin hatte die gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Wenige Wochen später starb auch der Sänger überraschend.

Viele Fans zieht es zum Grab von Roy Black in Bobingen

In Bobingen und im nahen Augsburg erinnern heute Straßen und eine Büste an Black. Pilgerziel für Fans ist insbesondere sein Grab im Bobinger Ortsteil Straßberg. Immer wieder wird auch die Errichtung eines Roy-Black-Museums diskutiert.

Die Kommune würde solch ein Projekt zwar unterstützen, habe selbst aber kein Geld, erklärte eine Sprecherin im Oktober 2021. Ein Museum hänge daher von einem Investor ab. Allerdings gibt es bereits im Museum Oberschönenfeld des Bezirks Schwaben eine kleine Roy-Black-Abteilung. Dort können Fans beispielsweise den hessischen Bembel besichtigen, den der Sänger einst für einen Besuch in Heinz Schenks Fernsehshow "Zum Blauen Bock" erhielt.

"Roy Black: Was für ein feiner Mensch!"

Das Gedenken der Black-Fans nimmt allerdings kontinuierlich ab. Davon zeugt auch die Internetseite promigrab.de, auf der auch an Künstler wie Heinz Erhardt oder Heidi Kabel erinnert wird. Dort gibt es auf rund 220 Seiten zahlreiche Kondolenzeinträge für Black, Mittlerweile wurde das Gedenkbuch geschlossen und archiviert. Es können keine neuen Beiträge eingetragen werden. Der letzte Eintrag stammt vom 23.2.2022. O. aus Hamburg sdchreibt dort: "Roy Black: Was für ein feiner Mensch! Habe die letzten Wochen bei "YouTube" diverse Interviews mit Roy gesehen. Immer nett und freundlich und am wichtigsten, bescheiden und bodenständig. Er ist viel zu früh von uns gegangen. Der Trost ist, dass er in seiner Musik weiterlebt. Vielen Dank für die Freude, die Du uns gemacht hast. Ruhe in Frieden!"

Die Musik- und Erinnerungsindustrie zehrt dennoch weiterhin etwas von dem längst verstorbenen Schlagerstar. In den Monaten vor dem 30. Jahrestag seines Todes sind mehrere CD-Sammlungen neu erschienen. Und Bewunderer des Künstlers konnten sich auch im vergangenen Jahr täglich von ihm begleiten lassen: Ein Verlag hatte den "Sternstunden Roy Black"-Kalender für 2022 veröffentlicht.

Lesen Sie auch:

"Wir vermissen Dich!" Allgäuerin schaltet jedes Jahr Gedenkanzeigen für Roy Black