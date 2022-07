Schlange mit zwei Köpfen feiert ersten Geburtstag!

15.07.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Noch hat sie keinen Namen. Aber sie ist der unumstrittene Star unter den 200 Tieren im Reptilienzoo Scheidegg. Ende Juni 2016 entdeckte dessen Betreiber Udo Hagen (43) die zweiköpfige Klapperschlange in einem der Terrarien. Sie befand sich unter den insgesamt sechs Jungtieren die ihre "Mama" über Nacht geboren hatte. Hagen konnte es kaum glauben: "Das ist eine Sensation. Eine extrem seltene Laune der Natur. Eher bekommst Du einen Sechser im Lotto!" Die Schwarzschwanz-Klapperschlange an sich gilt als sehr selten. Noch seltener werde sie gezüchtet. Weltweit sei kein einziges doppelköpfiges Tier dieser lebendgebärenden Spezies dokumentiert.

Entsprechend rasant verbreitete sich die Nachricht. Nachdem die Allgäuer Zeitung als erstes über die Zwillingsschlange berichtet hatte, erhielt Hagen Anfragen von Agenturen, Fernsehteams und Magazinen aus vielen Ländern. Selbst in den USA, Thailand oder der Mongolei wurde über die faszinierende Giftschlange berichtet. Zudem brach ein nie dagewesener Besucherzustrom über den 40 Jahre alten Reptilienzoo in Scheidegg herein: "Im vergangenen Sommer hatten wir pro Tag teils über 500 Besucher. Normalerweise lag der Schnitt um die 250", blickt Hagen auf aufregende Monate zurück.

Mittlerweile ist es zwar etwas ruhiger geworden, doch aus wissenschaftlicher Sicht beginnt nun die spannende Phase: "Wir hoffen bislang unbekannte Daten über das Wesen der Schlange zu sammeln", sagt Hagen. Das doppelköpfige Tier wird regelmäßig vom Tierarzt untersucht. Bisheriger Befund: Sie entwickelt sich prächtig. Mittlerweile ist sie 40 Zentimer lang und die Prognosen sind günstig, dass sie in vier, fünf Jahren ihre Geschlechtsreife erlangt.

Das Erstaunliche: Entgegen so mancher Befürchtungen arbeiten die beiden Köpfe nicht gegeneinander, sondern harmonieren! "Es ist, als ob sie genau wissen, dass es ohne einander nicht geht", staunt Experte Hagen. Der rechte Kopf sei zwar etwas dominanter, doch auch er steckt zurück, wenn es entscheidend wird: Sobald der linke Kopf nach Nahrung giert, lässt er ihn gewähren. Und umgekehrt! Jeder der beiden Köpfe verfügt nämlich über eine eigene Luft- und Speiseröhre.

Allerdings ist das doppelköfige Exemplar genau wie die anderen mexikanischen Schwarzschwanz-Klapperschlangen alles andere als gefräßig: Eine kräftige Mahlzeit, beispielsweise eine Maus, pro Woche reicht aus. Da sie sich wenig bewegt, verbrennt sie kaum Energie. Umso erstaunlicher ist der Gefühlsausbruch, mit dem die doppelköpfige Schlange auf das Auftauchen unseres Videoreporters Stephan Michalik reagiert: Als die Kamera auf sie gerichtet ist, erwacht sie aus ihrem dösigen Zustand und führt ein kleines Tänzchen auf. "Wie gut, dass die Glasscheibe zwischen uns war", atmet der Kollege später erleichtert auf. Das faszinierende Schlangenwesen in Scheidegg ist buchstäblich doppelt giftig! Die Jungtiere dieser Gattung sind von Geburt an auf sich allein gestellt und produzieren deshalb sofort Gift für den Beutefang. Für den Menschen kann es im schlimmsten Fall tödlich wirken.

Ausgewachsene Klapperschlangen werden bis zu 1,30 Meter lang. Hagen hofft, dass sein doppelköpfiges Wesen 15 bis 20 Jahre alt wird, wie dessen normale Artgenossen. Sie ist schließlich nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für die Besucher eine Sensation. Verkaufen will er die schaurige Schönheit jedenfalls nicht.