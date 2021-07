Sie hätten wohl jedes Recht, wütend zu sein. Doch trotz stundenlangem Schlangestehen bleiben die Patienten des Pfuhler Hausarztes Kröner entspannt.

21.07.2021 | Stand: 17:40 Uhr

Das Wetter ist gut an diesem Vormittag in Pfuhl. Es regnet nicht, bei Temperaturen um die 20 Grad lässt es sich auch gut in der Sonne aushalten. Bestes Wetter zum Schlangestehen also. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum die Patientinnen und Patienten, die hier mehrere Stunden auf einen Antikörpertest warten, nicht gereizter sind. Einige Wartende kommen miteinander ins Gespräch, es entstehen nette Plaudereien. Thema ist vielfach auch der Grund, aus dem sie alle da sind.