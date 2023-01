Bei einem Schlittenunfall in München war am Sonntag eine Frau schwer verletzt worden. Jetzt sind die Schlittenfahrer identifiziert: Ein Bub und ein Mädchen.

24.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Die Fahrer des Schlittens, der am Sonntag eine Frau am Münchner Olympiaberg schwer verletzt hat, waren Kinder. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelte es sich um einen Buben im Alter von zehn und ein Mädchen im Alter von sieben Jahren.

Am Montag war in einer Mitteilung der Berufsfeuerwehr von einem Jugendlichen die Rede gewesen. Details dazu, wie die Personalien ermittelt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Vermutlich habe es sich bei dem Zusammenstoß um ein Versehen gehandelt.

