Darum brauchen Briefe und Pakete aktuell länger

In Südbayern dauert die Zustellung von Briefen und Paketen aktuell länger als sonst. Das ist der Grund.

05.12.2023 | Stand: 10:57 Uhr

Wegen Schnee und Glätte müssen viele Menschen im Süden Bayerns länger auf Pakete und Briefe warten als üblich. Am Wochenende hätten Post und DHL in München keine Briefe und Pakete zustellen können, teilte die DHL Group am Dienstag mit.

Weil kaum Züge und Busse fuhren, hätten viele Mitarbeiter zudem nicht zur Arbeit kommen können. Deshalb würden sich Briefe und Pakete in manchen Verteilzentren immer noch stauen. Diese Mengen könnten "erst in den kommenden Tagen abgebaut werden", teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

"Verzögerungen sind aber auch für die kommenden Tage leider nicht auszuschließen"

"Wir tun alles dafür, die Einschränkungen in und um München so gering wie möglich zu halten", wurde der Geschäftsbereichsleiter Süd bei Post und DHL, Thomas Homberger, in der Mitteilung zitiert. "Verzögerungen sind aber auch für die kommenden Tage leider nicht auszuschließen – die Witterungsverhältnisse sind kompliziert."

Manche Straßen seien für Post- und Paketboten weiter nicht befahrbar, "weil unzureichend geräumt wird", sagte Homberger demnach. "Auch einzelne Briefkästen und Filialen sind nicht anfahrbar." Das Unternehmen bitte für die Verzögerungen um Verständnis.

