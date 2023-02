Schneefall mit starken Schneeverwehungen ab Mittwochabend in den Alpen

Wohl dem, der in der Nähe der Alpen lebt und das Winterwetter liebt. Auf wen rollt in den nächsten Tagen eine Schneewalze zu?

01.02.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Die Launen des Wetters sind in 2023 ausgesprochen sprunghaft. Das neue Jahr wurde in der Silvesternacht mit Temperaturhöchstwerten bis 20 Grad begrüßt. Jetzt gibt es Prognosen, dass eine Schneewalze heranrollt. "Ab Mittwochabend starker Schneefall mit starken Schneeverwehungen oberhalb 1000 Meter in den Alpen und im Bayerischen Wald." So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Donnerstag soll die Schneewalze die Alpen erreicht haben. Bis Samstag seien laut Meteorologe Georg Haas von wetter.com bis zu einem Meter Neuschnee möglich.

Auch in anderen Regionen in Deutschland warnt der DWD: "Orkanböen auf dem Brocken. Verbreitet Sturm- und Windböen, teils auch schwere Sturmböen. Gewitter in Niedersachsen. Leichter Schneefall, teils mit Schneeverwehungen, im Harz, im Schwarzwald sowie in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen und den Alpen. Leichter Frost und geringe Glätte in Lagen oberhalb 600 Meter."

Vorhersage: Starkschneefall in der Nacht auf Donnerstag

Die Wettervorhersage für Bayern sieht auch für die Nacht auf Donnerstag bedrohlich aus: "Zeit- und gebietsweise bis in die Niederungen wenige Zentimeter Neuschnee und Glätte, größte Wahrscheinlichkeit dafür zwischen Rhön und Bayerischem Wald. In den Alpen und im Bayerischen Wald oberhalb 800 bis 1000 Metern beginnender Starkschneefall."

Bei Deutschlands Nachbarn in der Schweiz und in Österreich ist die Vorhersage sehr schneelastig. Bis zur Nacht auf Samstag kommen entlang der Berge in etwas erhöhten Lagen größere Neuschneesummen zusammen. "Örtlich ist vor allem in den zentralen und östlichen Voralpen und im Silvrettagebiet bis gegen oder lokal mehr als ein Meter Neuschnee möglich", heißt es in der Prognose von meteonews in der Schweiz. Für Österreich seien in dieser Woche sogar bis zu zwei Meter Neuschnee machbar.

Winterwetter: Vorhersage fürs Wochenende

Und wie sieht die Vorausschau fürs Wochenende aus? Nach DWD-Vorhersage ist an den Alpen am Freitag und in der Nacht zum Samstag mit teils ergiebigen Schneefällen zu rechnen. Im Erzgebirge ist in Staulagen Dauerregen nicht ausgeschlossen. Zu Schneeverwehungen kommt es lediglich in den höchsten Kamm- und Gipfellagen oberhalb von 1000 bis 1200 Metern.

Am Samstag klingen bis zum Abend auch an den Alpen die Schneefälle allmählich ab. Auf einigen Gipfeln der Alpen und der östlichen Mittelgebirge kommt es anfangs noch zu stürmischen Böen oder zu Sturmböen aus Nordwest.

