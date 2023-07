Wanderer in Oberbayern bei Sturz in die Tiefe am Kopf verletzt

Am Rinnkendlsteig in Schönau am Königssee in Oberbayern wurde ein Wanderer bei einem Sturz verletzt.

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen ist im Berchtesgadener Land bei einer Wanderung zehn Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Der Mann war an einer schwierigeren Stelle am sogenannten Rinnkendlsteig abgerutscht, sagte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes am Freitag.

Nachdem der 64-Jährige am Montagnachmittag über einen Steilhang und eine kleine Felswand abgestürzt war, blieb er unter einem Baum liegen. Seine Kinder und andere Wanderer verständigten die Polizei, die die Bergwacht und einen Rettungshubschrauber losschickte. Der Hubschrauber brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Vermehrt Einsätze am Rinnkendlsteig im Berchtesgadener Land

In den letzten Monaten hätte es am Rinnkendlsteig bei Schönau am Königssee mehrere Einsätze gegeben, so der Sprecher. Auf dem Weg sei Trittsicherheit gefordert.

