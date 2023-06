Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Unterfranken

Im Landkreis Rhön-Grabfeld in Unterfranken ist ein 44-Jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er war in einer Gruppe mit fünf weiteren Fahrern unterwegs.

04.06.2023 | Stand: 16:27 Uhr

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist kurz nach einem Unfall in Unterfranken gestorben. Der Mann war mit fünf weiteren Motorradfahrern am Sonntag nahe Schönau an der Brend (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Unterfranken: Motorradfahrer verliert Kontrolle und stirbt

Aus bisher ungeklärtem Grund habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen. Er stürzte und zog sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo er den Angaben zufolge kurze Zeit später starb.