Mountainbiker stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Beim Mountainbiken stürzt ein 43- Jähriger und verletzt sich schwer. Er muss von der Bergwacht in unwegsamen Gelände gerettet werden.

07.09.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Beim Mountainbiken in der Rhön ist ein 43-Jähriger in Unterfranken gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei auf einem Waldweg bei Schönau an der Brend (Landkreis Rhön-Grabfeld) vermutlich wegen einer Baumwurzel vom Fahrrad gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mountainbiker in Schönau schwer verletzt - Rettungshubschrauber kommt

Sein Begleiter habe nach dem Unfall am Mittwoch einen Notruf abgesetzt. Wegen des unwegsamen Geländes hätten Kräfte der Bergwacht den 43-Jährigen geborgen und zu einem Rettungshubschrauber gebracht, der den Mann in eine Klinik flog.