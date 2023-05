Kühe in Niederbayern auf Abwegen: Tiere beschädigen Fahrzeuge

In Schönberg in Niederbayern büxen zwei Kühe aus ihrer Weide aus und laufen zu einem Haus mitten im Ort. Dort beschädigen sie zwei Fahrzeuge.

12.05.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Ein ungewöhnlicher Anblick hat sich den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Schönberg im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau geboten: Zwei Kühe hatten sich am Donnerstag von ihrer Weide entfernt und waren bis in den Hof des Hauses mitten im Ort vorgedrungen. Dort richteten sie einige Schäden an einem Motorrad und einem Auto an.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, konnte der Besitzer der Ausreißer ermittelt werden. Er brachte die Tiere wieder sicher nach Hause. Wie die Kühe ausbüxen konnten, ist noch unklar.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.