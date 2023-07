Lastwagen mit fast dreitausend Masthähnchen kippt auf Autobahn um

Ein Lastwagen mit rund 2800 Masthähnchen ist auf der A93 bei Schönwald in Unterfranken umgekippt.

25.07.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Der Sattelzug sei am Dienstagmorgen bei Schönwald (Landkreis Wunsiedel) in Oberfranken von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gefallen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe gesagt, dass wohl ein Sekundenschlaf Auslöser für den Unfall gewesen sei. Zum Zustand der Masthähnchen konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

Unfall auf A93 in Uterfranken: Bergung zieht sich

Die Bergung der in Gitterboxen transportierten Masthähnchen werde sich voraussichtlich über mehrere Stunden ziehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. "Es muss erstmal ein Ersatz-Lastwagen der Firma kommen, dann werden ganz vorsichtig die Gitterboxen umgeladen." Ein Amtstierarzt sei zum Unfallort gerufen worden, um den Zustand der Tiere zu beurteilen und "Entscheidungen im Sinne des Tierwohls zu treffen".

Großeinsatz auf A93 nach Unfall mit Lkw

Bei der Bergung waren demnach auch Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und Mitarbeiter der Autobahnmeisterei im Einsatz. Auf der Autobahn sei in Folge des Unfalls wohl bis zum Nachmittag mit Staus und Verzögerungen zu rechnen.

Den Unfallschaden schätzte die Polizei zunächst auf mindestens 50.000 Euro. Gegen den Lastwagenfahrer werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.