So kaltblütig ging der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid vor

Die Tat von Gerhard B. ist ungewöhnlich grausam. Er richtete seine Opfer in Langweid bei Augsburg förmlich hin. Und er machte einen Teenager zum Waisen.

30.07.2023 | Stand: 08:43 Uhr

Unter einer guten Nachbarschaft stellt man sich etwas anderes vor als das, was in dem Haus in der Schubertstraße in Langweid geherrscht hat. Seit fünf Jahren kam es zwischen Gerhard B. und anderen Bewohnern des Mehrfamilienhauses immer wieder zu Streitereien. Es gab Beleidigungen, Bedrohungen und Rangeleien. Was genau am Freitag vorfiel, ist bislang unklar. Doch dieses Mal endete der Streit in einer Bluttat, die an Grausamkeit schwer zu überbieten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.