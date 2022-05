Schüsse vom Balkon - Spezialkommando stürmt Wohnung

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben die Wohnung eines Mannes in Oberbayern gestürmt und ihn vorläufig festgenommen.

Der 37-Jährige hatte am Freitag von seinem Balkon in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) mehrere Schüsse abfeuert, wie die Polizei nach dem Einsatz am Samstag mitteilte. In seiner Wohnung konnten eine Schreckschusspistole, eine Federdruckwaffe und zahlreiche Magazine und Munition sichergestellt werden. Inzwischen befindet er sich wieder auf freiem Fuß. Lesen Sie auch: Fahrschüler fährt Mädchen (6) an: Schwer verletzt

Schüsse in Siegsdorf: Zeugen rufen Polizei

Mehrere Menschen alarmierten die Polizei, nachdem sie wiederholt Schüsse gehört hatten. Die gerufene Polizeistreife bemerkte, dass sie vom Balkon des 37-Jährigen ausgingen. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, ob der Mann scharfe Waffen besaß. Die Polizei zog daher Kräfte des SEK hinzu. In der Nacht auf Samstag stürmten die Beamten seine Wohnung. Der Mann leistete keinen Widerstand. Er war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Ihn erwarten mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

