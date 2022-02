Unwetterwarnung: Hier fällt am Donnerstag in Bayern die Schule aus

Schulausfall in Bayern wegen Sturm: An mehreren Schulen im Freistaat wird der Unterricht am Donnerstag, 17.02.22, wetterbedingt ausfallen. Hier der Überblick.

16.02.2022 | Stand: 22:19 Uhr

Schulausfall in Bayern am Donnerstag, 17. Februar 2022: Wegen des angekündigten Unwetters mit Sturm und Orkanböen fällt der Unterricht laut bayerischem Kultusministerium in mehreren Landkreisen und Städten aus. Wo fällt die Schule in Bayern heute aus? Hier die Übersicht aktuell (Stand: Mittwoch, 21.35 Uhr).

Schulausfall am Donnerstag, 17. Februar 2022, in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Schulausfall in Amberg

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Amberg-Sulzbach (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Amberg (Stadt): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Bayreuth

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Bayreuth (Stadt): Unterricht fällt aus

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Bayreuth (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Coburg

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Coburg (Stadt): Unterricht fällt aus.

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Coburg (Lkr.): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Hof

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Hof (Stadt): Unterricht fällt aus.

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Hof (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Kulmbach

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Kulmbach (Landkreis: Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Kronach

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Kronach (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Neustadt a.d. Waldnaab

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall in Schwandorf (Update, 21.25 Uhr)

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Schwandorf (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall in Tirschenreuth

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Tirschenreuth (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall in Weiden

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Weiden i.d. Opf (Stadt): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Wunsiedel

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Wunsiedel i. Fichtelgeb. (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Quelle: Bayerisches Kultusministerium. Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Deutsche Wetterdienst DWD hat eine Warnung vor Unwetter und Sturmböen für das Allgäu und Teile Bayerns und Deutschlands herausgegeben. Sturmtief "Xandra" und Orkantief "Ylenia" werden auch unsere Region in der Nacht zum Donnerstag treffen.

Unwetterwarnung: Auch in NRW ist Donnerstag schulfrei

Nicht nur in Bayern ist an einigen Schulen am Donnerstag unterrichtsfrei: Wegen Unwetterwarnungen für Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag auch dort landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet worden. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Familienminister Joachim Stamp appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

