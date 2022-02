Unwetterwarnung: Hier fällt heute in Bayern die Schule aus

Schulausfall in Bayern wegen Sturm: An mehreren Schulen im Freistaat wird der Unterricht heute (21.02.22) wetterbedingt ausfallen. Hier der Überblick.

21.02.2022 | Stand: 06:55 Uhr

Schulausfall in Bayern am Montag, 21. Februar 2022: Wegen des Unwetters mit Sturm und Orkanböen fällt der Unterricht laut bayerischem Kultusministerium in mehreren Landkreisen und Städten aus. Wo fällt die Schule in Bayern heute aus? Hier die Übersicht aktuell.

Schulausfall am Mpntag, 21. Februar 2022, in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Schulausfall in Pfaffenhofen a.d. Ilm

Pfaffenhofen a.d. Ilm: Unterricht entfällt am Montag, 21.02.2022

Schulausfall in Miltenberg

Auf Grund desUnwetters stellt die Westfrankenbahn am Sonntag, 20.02.2022, ab 19:00 Uhr den Zugverkehr im gesamten Streckennetz ein. Der Fahrbetrieb wird voraussichtlich am Montag, 21.02.2022, ab ca. 9:00 Uhr wieder anlaufen. Es kann auch danach (auch gegen Unterrichtsende) zu weiteren Beeinträchtigungen (Ausfällen bzw. Verzögerungen) kommen. Da der Unterrichtsbetrieb der Schulen im Landkreis Miltenberg in sehr unterschiedlicher Weise vom Ausfall des Zugbetriebs betroffen ist, informieren die Schulleitungen die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern über die gängigen Informationskanäle direkt über die Folgen. Im Zweifelsfall wird empfohlen, direkt mit der Schule Kontakt aufzunehmen.

Das Sturmtief "Antonia" fegt seit der Nacht mit hoher Geschwindigkeit über Deutschland hinweg. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) sprach am Montagmorgen von schweren Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern im Flachland, auf dem Feldberg gar von einem Orkan mit einer Geschwindigkeit von bis zu 149 Stundenkilometern. "Zur Zeit wird das Land von der Kaltfront überquert, sie zieht im Laufe des Vormittags südostwärts ab", sagte der Meteorologe. Im Flachland sei der Sturm aber eher etwas schwächer ausgefallen als zuletzt die Sturmtiefs "Ylenia" und "Zeynep".

