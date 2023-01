Hier fällt am Mittwoch wegen Schnee in Bayern die Schule aus

Schulausfall in Bayern wegen Schnee: Fällt am Mittwoch (18. Januar) der Unterricht wegen Schnee aus? Hier der aktuelle Überblick.

18.01.2023 | Stand: 08:14 Uhr

Schulausfall in Bayern am Mittwoch, 18. Januar 2023: Wegen starken Schneefalls kann unter bestimmten Umständen der Unterricht in einzelnen Landkreisen oder Städten ausfallen. So ist es auch am Mittwoch in mehreren Städten und Landkreisen im Freistaat.

Fällt die Schule in Bayern aktuell irgendwo wegen Schnee die Schule aus? Hier die Übersicht (Stand: Mittwoch, 8 Uhr).

Schulausfall am Mittwoch, 18. Januar, in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Aktuell hat das bayerische Kultusministerium für Mittwoch, 18. Januar 2023 drei Schulausfall in Unterfranken gemeldet.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall in Schwaben

Aktuell sind keine Schulausfälle in Städten und Landkreisen in Schwaben gemeldet.

Aichach-Friedberg (Lkr.)

Augsburg

Augsburg (Stadt)

Dillingen a.d. Donau (Lkr.)

Donau-Ries (Lkr.)

Günzburg (Lkr.)

Kaufbeuren

Kempten

Lindau

Memmingen

Neu-Ulm (Lkr.)

Oberallgäu

Ostallgäu

Unterallgäu

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall in Oberbayern

Aktuell sind keine Schulausfälle in Städten und Landkreisen in Oberbayern gemeldet.

Altötting (Lkr.)

Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr.)

Berchtesgadener Land (Lkr.)

Dachau (Lkr.)

Ebersberg

Eichstätt

Erding (Lkr.)

Freising (Lkr.)

Fürstenfeldbruck (Lkr.)

Garmisch-Partenkirchen (Lkr.)

Ingolstadt (Stadt)

Landsberg a. Lech (Lkr.)

Miesbach (Lkr.)

Mühldorf a. Inn (Lkr.)

München

München (Stadt)

Neuburg-Schrobenhausen (Lkr.)

Pfaffenhofen a.d. Ilm (Lkr.)

Rosenheim (Lkr.)

Rosenheim (Stadt)

Starnberg (Lkr.)

Traunstein (Lkr.)

Weilheim-Schongau (Lkr.)

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall in Unterfranken

Landkreis Kitzingen

Stadt Würzburg

Landkreis Würzburg

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall in der Oberpfalz

Keine Meldungen

Übersicht Landkreise mit Schulausfall in Mittelfranken

Keine Meldungen

Quelle: Bayerisches Kultusministerium. Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wo fällt in Bayern morgen die Schule aus?

Aktuell ist für morgen, Donnerstag, 19. Januar, in Bayern kein Schulausfall bekannt.

Wer entscheidet in Bayern, ob Unterricht wegen schlechten Wetters ausfällt?

Die Entscheidung darüber, ob es bei schlechtem Wetter oder Unwetter zu Schulschließungen kommt, liegt bei den „lokalen Koordinierungsgruppen Schulausfall“: Diese setzen sich aus der fachlichen Leitung des Staatlichen Schulamts, stellvertretend für die Grund-, Mittel- und Förderschulen und aus je einer Schulleiterin oder einem Schulleiter als Vertretung für die übrigen Schularten zusammen.

Dass in Schulen in Bayern wetterbedingt der Unterricht ausfällt, kam im Frühjahr 2022 mehrfach vor. Der Deutsche Wetterdienst DWD hatte damals eine Warnung vor Unwetter und Sturmböen für das Allgäu und Teile Bayerns und Deutschlands herausgegeben. Grund waren Sturmtief "Xandra" und Orkantief "Ylenia". Zuletzt fiel in Bayern im Dezember teilweise die Schule wegen schlechten Wetters aus.

Schulausfall in Bayern wegen Unwetter: Welche Regeln gelten für Notbetreuung und Distanzunterricht?

Im Falle eines witterungsbedingten Schulausfalls bieten die Schulen in der Regel Distanzunterricht an, so das Kultusministerium. Eine Notbetreuung vor Ort gebe es nur, wenn die Schule dies organisatorisch und personell leisten kann. Aktuelle Infos dazu gebe es auf der Homepage der entsprechenden Schule.