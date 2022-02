Unwetterwarnung: Hier fällt heute in Bayern die Schule aus

Schulausfall in Bayern wegen Sturm: Fällt auch am Freitag (18. Februar) im Freistaat der Unterricht wetterbedingt aus? Hier der Überblick.

17.02.2022 | Stand: 09:44 Uhr

Schulausfall in Bayern am Freitag, 18. Februar 2022: Wegen des Unwetters mit Sturm und Orkanböen war bereits am Donnerstag der Unterricht laut bayerischem Kultusministerium in mehreren Landkreisen und Städten ausgefallen. Wo fällt die Schule in Bayern morgen aus? Hier die Übersicht aktuell (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr).

Schulausfall am Freitag, 18. Februar 2022, in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Aktuell sind für Freitag, 18. Februar, keine wetterbedingten Schulausfälle in Bayern bekannt.

Der Unterricht findet, Stand Donnerstag, 9.30 Uhr, also am Freitag in allen Schulen statt.

Am Donnerstag war wegen des Sturm- und Orkantiefs in rund 15 Städten und Landkreisen der Unterricht ausgefallen:

Schulausfall in Amberg

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Amberg-Sulzbach (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Amberg (Stadt): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Bayreuth

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Bayreuth (Stadt): Unterricht fällt aus

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Bayreuth (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Coburg

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Coburg (Stadt): Unterricht fällt aus.

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Coburg (Lkr.): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Hof

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Hof (Stadt): Unterricht fällt aus.

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Hof (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Kulmbach

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Kulmbach (Landkreis: Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Kronach

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Kronach (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Neustadt a.d. Waldnaab

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall im Landkreis Rhön-Grabfeld

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Rhön-Grabfeld (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall in Schwandorf

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Schwandorf (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall in Tirschenreuth

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Tirschenreuth (Landkreis): Unterricht fällt aus

Schulausfall in Weiden

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Weiden i.d. Opf (Stadt): Unterricht fällt aus.

Schulausfall in Wunsiedel

Donnerstag, 17.02.2022, gültig für Wunsiedel i. Fichtelgeb. (Landkreis): Unterricht fällt aus.

Quelle: Bayerisches Kultusministerium. Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Deutsche Wetterdienst DWD hat eine Warnung vor Unwetter und Sturmböen für das Allgäu und Teile Bayerns und Deutschlands herausgegeben. Sturmtief "Xandra" und Orkantief "Ylenia" werden auch unsere Region in der Nacht zum Donnerstag treffen.

Unwetterwarnung: Auch in NRW war Donnerstag schulfrei

Nicht nur in Bayern war an einigen Schulen am Donnerstag unterrichtsfrei: Wegen der Unwetterwarnungen war in NRW landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet worden. Familienminister Joachim Stamp appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Der Höhepunkt von Sturm "Ylenia" wurde im Laufe des Donnerstags erwartet. Ab Donnerstagnachmittag soll der Wind von Tief "Ylenia" laut DWD zwar langsam nachlassen. Die Verschnaufpause dürfte jedoch nur kurz sein. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief - "Zeynep" genannt - von den Britischen Inseln kommend erwartet.

Laut DWD wird wahrscheinlich wieder vor allem die nördliche Hälfte betroffen sein. Doch die Prognosen seien hierbei nicht ganz sicher: "Die Modelle haben da immer noch sehr unterschiedliche Simulationen", sagte der Pressesprecher und Meteorologe Andreas Friedrich am Mittwoch. Die Wetterlage sei sehr dynamisch.

Sturmwarnung für Deutschland: Mehr zur aktuellen Entwicklung, auch in Bayern und im Allgäu, lesen Sie hier.