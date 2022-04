Schule in Bayern - Corona aktuell: Regeln, Maskenpflicht, Tests, 3G nach den Osterferien 2022

Nach den Osterferien 2022 beginnt in Bayern wieder die Schule. Welche Corona-Regeln gelten aktuell? Gibt es eine Maskenpflicht? Gilt 3G? Die Übersicht.

24.04.2022 | Stand: 09:03 Uhr

Welche Corona-Regeln gelten aktuell an den Schulen in Bayern? Nach dem Ende der Osterferien 2022 an diesem Sonntag ist das in vielen Familien im Freistaat wieder ein wichtiges Thema. Gilt im Klassenzimmer Maskenpflicht? Wird an den Schulen getestet? Gilt 3G? Hier die wichtigsten Antworten.

Corona: Welche Regeln gelten nach den Osterferien an den Schulen in Bayern?

Zunächst einmal ändert sich nichts. In der Woche nach dem Ende der Osterferien, also vom Montag, 25. April, bis Freitag, 30. April, gelten die gleichen Regeln wie vor den Osterferien. "Somit kann den erfahrungsgemäß höheren Infektionszahlen unter den Schülerinnen und Schülern, mit denen nach den Osterferien zu rechnen ist, wirksam begegnet werden", heißt es beim bayerischen Kultusministerium. Das bedeutet konkret:

Gilt aktuell Präsenzunterricht an den Schulen in Bayern?

Ja, der Präsenzunterricht findet unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz statt.

Gilt Maskenpflicht an der Schule?

Nein. Die Maskenpflicht an Schulen sei kein Teil des „Basisschutzes“ des Infektionsschutzgesetzes des Bundes, so das Kultusministerium. Mit dem Auslaufen der Übergangsfrist am 3. April 2022 gebe es also keine Maskenpflicht mehr an den Schulen. Es sei aber "selbstverständlich weiterhin möglich", auf freiwilliger Basis eine Maske im Unterricht oder in den schulischen Ganztagsangeboten zu tragen.

Tatsächlich empfohlen wird das Tragen einer Maske

nach einem bestätigten Infektionsfall in einer Klasse für die Dauer von fünf Unterrichtstagen auch während des Unterrichts am Platz

in Gängen, Treppenhäusern, oder den Pausenhallen der Schulen - also dort, wo viel los ist.

Was ist, wenn mein Kind positiv auf Corona getestet wurde?

Wie bisher dürfen Schülerinnen und Schüler, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, den Präsenzunterricht nicht besuchen, so das Ministerium. Sollten sich in einer Klasse Corona-Infektionen "gravierend häufen" und der Präsenzunterricht nicht mehr aufrechterhalten werden kann, greife die Schulleitung entsprechend ein.

Gilt für Lehrerinnen und Lehrer die 3G-Regel?

Ja, allerdings nicht mehr lange. Zum 1. Mai 2022 wird die 3G-Regelung für Lehrkräfte, sonstige an den Schulen tätige sowie schulfremde Personen aufgehoben.

Wird an den Schulen weiter auf Corona getestet?

Bald nicht mehr. Der Bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 5. April 2022 beschlossen, die generellen, anlasslosen Testungen an den Schulen in Bayern ab dem 1. Mai 2022 einzustellen.