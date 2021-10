Zehnjähriger in Senden schlägt Rektorin und beleidigt Lehrerin als "Schlampe"

In Senden bei Ulm hat ein zehnjähriger Schüler eine Lehrerin als "Schlampe" beleidigt und seine Rektorin mit der Faust geschlagen.

Der Zehnjährige wurde in der Grundschule in der Illerstraße in Senden zu einem klärenden Gespräch zu seiner Rektorin gebeten. Doch so weit kam es gar nicht - der Bub hatte offenbar keine Lust auf das Gespräch und rannte in Richtung Ausgang.

Als ihm die Schulleiterin den Weg versperrte, rastete der Junge völlig aus. Er schlug der Rektorin laut Polizei "unvermittelt mit der Faust in den Unterleib".

Grundschule Senden: 10-Jähriger bezeichnet Lehrerin als "Schlampe"

Eine andere Lehrerin beobachtete den Vorfall und wollte die Situation beruhigen. Als sie sich näherte, beleidigte sie der Zehnjährige laut Bericht als "Schlampe".

Inzwischen wurde das Jugendamt über den Vorfall informiert, heißt es abschließend.

