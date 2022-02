Piazolo: Wegen Corona "durchaus Engpässe" an bestimmten Schulen

Die Corona-Lage in den bayerischen Schulen ist sehr unterschiedlich sagt Kultusminister Piazolo. Eine Absenkung der Prüfungsniveaus lehnt er ab.

03.02.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Nach Darstellung von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sorgen die steigenden Corona-Zahlen inzwischen für Probleme an manchen Schulen. Es gebe "durchaus Engpässe in bestimmten Bereichen", sagte er am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags.

Das sei aber regional sehr unterschiedlich. "In weiten Bereichen lässt es sich gut abfangen." Anderswo sei es "durchaus eng". Insgesamt seien aber immer noch an mehr als 90 Prozent aller Schulen alle Klassen im ganz normalen Präsenzunterricht. An neun Prozent der Schulen seien einzelne Klassen im Distanzunterricht.

Test-Knappheit an Schulen in Bayern? Piazolo bestätigt Engpässe

Die PCR-Pool-Tests an Grundschulen laufen nach Angaben des Ministeriums nach wie vor weitgehend reibungslos. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle seien die Pool-Ergebnisse abends da und ebenfalls in weit mehr als 90 Prozent der Fälle am nächsten Morgen die Einzeltests.

Dabei war die Zahl der positiven Tests zuletzt hoch: In der vergangenen Woche seien im Durchschnitt sieben Prozent aller Pool-Tests positiv gewesen. Ist dies der Fall, muss weiter untersucht werden, welche Schüler in der Klasse Corona-infiziert sind.

Pool-Tests und Schnelltests: Zahl der positiven Ergebnisse in Schulen zuletzt hoch

Eine Absenkung der Prüfungsanforderungen lehnte Piazolo im Bildungsausschuss auf Nachfrage ab. "Grundsätzlich" wolle man die Leistungsanforderungen jetzt nicht überall senken. Denn die Leistungsdefizite seien sehr ungleich verteilt: Viele Schülerinnen und Schüler hätten auch keinerlei Probleme. Und für alle anderen wolle man gemeinsam Brücken bauen und den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, den notwendigen Leistungsstand zu erreichen.

