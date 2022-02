Präsenzunterricht in fast allen Klassen weiter möglich

Acht Prozent der Lehrkräfte in Bayern fehlen aktuell in bayerischen Schulen. Acht Prozent der Pool-Tests sind Positiv. Präsenzunterricht funktioniere trotzdem.

Ungeachtet der hohen Zahl von Corona-Infektionen in bayerischen Schulen kann der Präsenzunterricht nach Worten von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) weitestgehend aufrechterhalten werden.

99,1 Prozent aller Klassen seien derzeit in Präsenz, sagte er am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Dennoch gelte weiterhin das Prinzip der erhöhten Vorsicht.

Schulen können Präsenzunterricht weiter aufrecht erhalten

Derzeit seien 8,4 Prozent der Pooltests in Grundschulen positiv. Eine Woche zuvor habe der Anteil bei neun Prozent gelegen. Die Pooltests sollen laut Piazolo noch vor den Osterferien auf die 5. und 6. Klassen ausgeweitet werden.

Derzeit seien acht Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer krankheitsbedingt nicht im Unterricht. Ein guter Teil davon leide jedoch nicht an einer Corona-Erkrankung.

