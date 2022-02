Schulklasse in Unterfranken findet Leiche

Bei einer Müll-Sammelaktion entdeckte eine achte Klasse im unterfränkischen Bad Neustadt eine Leiche im Fluss.

25.02.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Eine Schulklasse hat im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale eine Leiche gefunden. Die achte Klasse einer Realschule sei am Freitagmorgen zu einer Müllsammelaktion in den Saalewiesen im Landkreis Rhön-Grabfeld unterwegs gewesen, als sie den leblosen Körper gefunden habe, sagte ein Polizeisprecher. Zuerst hatte die "Main-Post" darüber berichtet.

Bei einer Müllsammelaktion entdeckten die Kinder die Leiche in einem Seitenarm der Saale

Die Leiche habe in einem Seitenarm der Saale gelegen, teilte der Sprecher mit. Der Lehrer habe die Kinder nach dem Fund umgehend weggeführt, sie würden psychologisch betreut. Bei der Leiche handele es sich um einen 46-jährigen Vermissten, sagte der Sprecher. Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid gebe es nicht, die Umstände sprächen für ein Unglück. Die Polizei ermittelt nun dazu, wie lang die Leiche dort lag und woran der Vermisste starb.

