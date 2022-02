Im eigenen Haus gefesselt und bestohlen: Tatverdächtiger nach Überfall auf Senior in U-Haft

Nach einem Raubüberfall auf einen 85-Jährigen in Oberbayern sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er soll den Mann in seinem Wohnhaus überfallen haben.

10.02.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Nach einem Raubüberfall auf einen 85-Jährigen im Dezember 2021 in Schwabbruck im Landkreis Weilheim-Schongau sitzt ein 25-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft. Zivilfahnder der Polizei hatten den Mann am Dienstag in München festgenommen, berichtet die Polizei. Weil er unter dringendem Tatverdacht steht, den Senior überfallen zu haben, wurde er mit einem Haftbefehl gesucht.

Überfall auf Senior im Landkreis Weilheim-Schongau: Tatverdächtiger gefasst

Am Morgen des 27. Dezember 2021 ist ein Unbekannter in das Wohnhaus des 85-Jährigen in Schwabbruck in Oberbayern eingebrochen, hat den Senior gefesselt und ihm Bargeld und Schmuck geklaut. Bei dem Vorfall wurde der 85-Jährige leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Fahndung der Polizei im Umfeld des Tatortes verlief damals erfolglos.

Die Ermittlungen in dem Fall übernahm das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Die Ermittlungen, insbesondere die Ergebnisse aus kriminaltechnischen Untersuchungen nach dem Überfall, ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen den 25-Jährigen, der jetzt festgenommen wurde. Sein Aufenthaltsort war zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Die Staatsanwaltschaft München II erwirkte am 4. Februar einen Haftbefehl gegen den Mann.

Polizei München nimmt 25-Jährigen fest

Am 8. Februar gelang es Zivilbeamten der Münchner Polizei nach enger Zusammenarbeit mit der Kripo Weilheim, den Gesuchten in München zu lokalisieren und zu verhaften. Am darauffolgenden Tag wurde der 25-Jährige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, welcher den Vollzug der Haft anordnete. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob der Tatverdächtige mit einem ähnlichen Fall im November 2021 in Altenstadt in Zusammenhang steht.

