Schwangere Frau aus Nürnberg vermisst - Polizei bittet um Hilfe

Eine schwangere Frau aus Nürnberg wird seit Freitag vermisst. Die Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen - und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

14.12.2022 | Stand: 09:32 Uhr

Seit Freitag, 9. Dezember wird die 39-jährige Alexandra R. aus Nürnberg (Katzwang) vermisst. Laut Polizei ist die Vermisste zuletzt am Freitagmorgen im Stadtteil Katzwang gesehen worden. Nach Einschätzung der Behörden sei ein Unglpck oder Gewaltverbrechen nicht auszuschließen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Schwangere Frau aus Nürnberg wird vermisst - Personenbeschreibung

eta 175 Zentimeter groß

im 8. Monat schwanger

braune Augen

halblange, dunkelblonde Haare, Seitenscheitel

Kleidung: blaue Jeans, halblange schwarze Winterjacke, helles Halstuch und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle

Ein aktuelles Foto der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Hinweise bittet die Polizei per Telefon unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie unter 110 oder an jede andere Polizeidienststelle weiterzugeben.

