Eine Frau findet in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen) einen verletzten Turmfalken.

08.08.2023 | Stand: 08:58 Uhr

Unbekannte haben in Schweitenkirchen (Oberbayern) mit einem Luftgewehrgeschoß auf einen Turmfalken geschossen. Die Verletzungen des Vogels seien so schwer gewesen, dass er eingeschläfert werden musste, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine Frau hatte das verletzte Tier in der vergangenen Woche in Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen) entdeckt und zu einer Greifvogelauffangstation gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.