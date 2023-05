Schwerer Unfall auf der B17: Die Ursache war wohl Übermüdung

Zwei Frauen stoßen am Sonntag mit ihren Autos auf der B17 nahe Fuchstal zusammen. Am Montagmorgen hat die Polizei Hintergründe, wie es dazu kommen konnte.

23.05.2023 | Stand: 07:46 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat sich ein schwerer Unfall auf der B17 ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei Landsberg sind zwei Autofahrerinnen mit ihren Fahrzeugen auf Höhe der Gaststätte Lechblick frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine der Frauen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Fahrzeuge befinden sich noch an der Fahrbahn, hieß es am frühen Sonntagabend dazu. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.

Wie die Polizei Landsberg am Montagvormittag mitteilte, handelte es sich bei den zwei Autofahrerinnen um ein 65-Jährige Frau aus Schongau und eine 37-Jährige Augsburgerin. Die 65-jährige Autofahrerin fuhr auf der B17 Richtung Süden. Die Polizei vermutet, dass sie aufgrund von Übermüdung auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der 37-Jährigen zusammenstieß.

Unfall bei Fuchstal: B17 war vier Stunden gesperrt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug der Augsburgerin in den Graben geschoben und überschlug sich. Die Fahrerin wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt, ihr Beifahrer leicht. Sie wurden durch Rettungswagen in Kliniken transportiert.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die B17 war für etwa vier Stunden gesperrt. Am Einsatz waren die Feuerwehren Denklingen, Leeder, Seestall und Dienhausen beteiligt. (ligi/AZ)