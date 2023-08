Schwerer Unfall nach gefährlichem Bremsmanöver - acht Verletzte

Auf der A94 bei Schwindegg hat ein gefährliches Bremsmanöver einen schweren Unfall mit insgesamt acht Verletzten verursacht.

03.08.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Ein gefährliches Bremsmanöver hat auf der Autobahn bei Schwindegg (Landkreis Mühldorf) einen schweren Unfall mit acht Verletzten verursacht. Nachdem ein 49 Jahre alter Autofahrer beim Auffahren auf die A94 am Überholen gehindert wurde und daher dicht auf das Fahrzeug vor ihm auffuhr, bremste dieses unvermittelt ab, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, musste der 49-jährige Fahrer nach rechts ausweichen. Dort knallte er mit seinem Wagen in die Seite eines anderen Autos, überfuhr zwei Warnbaken und blieb schließlich an der Böschung am Standstreifen liegen.

Schwerer Unfall auf der A94: Verursacher fährt unbehelligt davon

Der touchierte Wagen eines 38-Jährigen geriet ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. In beiden Autos wurden sieben Insassen leicht und ein Mensch schwer verletzt. Der Pkw, der gebremst hatte, setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Die Autobahn in Richtung Passau war für rund drei Stunden komplett gesperrt.

