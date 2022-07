Schwerverletzter Mann mit Stichwunde am Inn entdeckt

Ein schwerverletzter Mann ist am Mittwoch in Gars (Landkreis Mühldorf am Inn) gefunden worden. Er hatte eine Stichwunde und ist bislang nicht ansprechbar.

13.07.2022 | Stand: 17:09 Uhr

Am Südufer des Inns in Höhe von Gars wurde am Mittwoch ein schwer verletzter Mann mit einer Stichverletzung gefunden. Der Verletzte musste vom Notarzt versorgt und im Krankenhaus notoperiert werden, berichtete die Polizei. Er ist derzeit nicht ansprechbar. Aufgrund der Umstände hat die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen aufgenommen.

Der lebensgefährlich Verletzte aus dem Landkreis Mühldorf war gegen 12.30 Uhr von einer Angehörigen am südlichen Innufer in Höhe Gars am Inn entdeckt worden. Sie verständigte den Notarzt.

Die Hintergründe des Falls sind bislang völlig unklar. Die Behörden vermuten, dass der 21-Jährige Opfer eines Angriffs wurde. Da er aufgrund seiner Verletzung derzeit nicht befragt werden kann, ist die Kripo Mühldorf auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Sie fragt, wer am Mittwoch, 13. Juli 2022, in der Zeit zwischen 10 und 12:30 Uhr am Südufer des Inns nahe Gars verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat.

Hinweise nimmt die Kripo Mühldorf unter der Rufnummer 08631 / 36 73-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.