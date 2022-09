In Schwindegg im Landkreis Mühldorf am Inn stirbt ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall. Was passiert ist.

01.09.2022 | Stand: 21:53 Uhr

In Schwindegg im Landkreis Mühldorf am Inn ist ein 83-Jähriger ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Der Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Landshut wollte am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr von Hassenham kommend in die vorfahrtsberechtigte Gemeindeverbindungsstraße einbiegen.

83-Jähriger kommt bei Unfall in Schwindegg ums Leben

Nach Informationen der Polizei übersah der Mann dabei wohl einen 30-jährigen Autofahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal in die Fahrerseite des Wagens des 83-Jährigen. Der Senior wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall in Schwindegg schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen und die unfallbeteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

