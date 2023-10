Sechsjähriges Kind stürzt vier Meter tief in einen Schacht

In München ist eine Sechsjährige beim Spielen in einen etwa vier Meter tiefen Schacht gefallen. Das Mädchen hatte dabei aber großes Glück.

22.10.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Beim Spielen ist ein sechsjähriges Mädchen in München circa vier Meter tief in einen Schacht gestürzt. Das Kind hatte großes Glück: Es verletzte sich nur leicht, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.

Nach den Angaben hatte die Sechsjährige am Samstagnachmittag mit ihren Freunden in einem Innenhof eine Kunststofffläche entdeckt. Sie soll sich auf die Fläche gestellt und gewippt haben. Dabei brach der Kunststoff und sie stürzte etwa vier Meter tief in den darunterliegenden 50 Zentimeter breiten Schacht.

Ihre Freunde verständigten die Eltern, wie es hieß. Die Feuerwehr konnte die Sechsjährige mithilfe eines Seils aus dem Schacht ziehen.

