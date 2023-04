Streit mit der Nachbarin: SEK nimmt 60-Jährigen fest

Bei einem Streit mit der Nachbarin fuchtelte ein 60-Jähriger in Trostberg mit einer Schusswaffe herum. Die Polizei fackelte nicht lange und beorderte ein SEK.

01.04.2023 | Stand: 19:22 Uhr

Bei einem SEK-Einsatz in Trostberg (Landkreis Traunstein) haben Beamte einen bewaffneten 60-Jährigen festgenommen. Dieser soll laut Polizei seiner Nachbarin während eines Streits eine Schusswaffe gezeigt haben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.Von dem Mann ging keine Gefahr für Unbeteiligte aus, wie es hieß. Zum Schutz der Polizisten kam trotzdem das SEK zum Einsatz.

SEK-Einsatz in Trostberg: 60-Jähriger wird verhaftet

Der Grund für den Streit der Nachbarn am Samstagmittag ist noch unklar. Die Nachbarin selbst habe die Polizei verständigt, nachdem sie die Waffe gesehen habe. Bei der Verhaftung leistete der 60-Jährige den Angaben zufolge keinen Widerstand. Im Einsatz waren rund 40 Beamte. Die Polizei brachte ihn anschließend in einer Fachklinik unter. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei prüft nun, ob der Mann sich wegen Bedrohung strafbar gemacht hat.

