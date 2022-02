14-Jähriger nach Überfall auf Drogeriemarkt in U-Haft

Ein 14-Jähriger soll zusammen mit zwei anderen Verdächtigen einen Drogeriemarkt in Oberfranken überfallen haben. So kamen ihm die Ermittler auf die Spur.

09.02.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Auf seine Spur waren die Ermittler gekommen, weil er ein verdächtiges Video im Internet gepostet hatte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, sitzt der Teenager nun in Untersuchungshaft. Die zwei weiteren Tatverdächtigen waren noch nicht gefasst. Am vergangenen Freitag sollen die drei kurz vor Ladenschluss eine Mitarbeiterin bedroht haben, die daraufhin die Kasse öffnete. Das Trio nahm mehrere Scheine mit und flüchtete. Einen genauen Geldbetrag nannte die Polizei nicht.

Selb: 14-Jähriger nach Überfall auf Drogerie in U-Haft

Am Wochenende meldete sich eine Zeugin bei der Polizei: Ein Schüler habe in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten ein Video gepostet, das mit dem Raubüberfall in Zusammenhang stehen könnte. Er habe vor dem Ermittlungsrichter "zumindest in Teilen" eine Tatbeteiligung eingeräumt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach den beiden weiteren Tatverdächtigen wurde am Mittwoch noch gesucht.

