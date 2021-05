Seniorin soll ihren Sohn vor Corona retten: Falscher Arzt betrügt sie um 20.000 Euro

Ein Betrüger gibt sich als Arzt aus und zockt 20.000 Euro ab. Er überzeugt eine Seniorin, dass sie mit dem Geld ihren Sohn vor dem Corona-Tod retten könne.

14.05.2021 | Stand: 15:01 Uhr

Ein falscher Arzt hat am Donnerstag 20.000 Euro bei einer 80-Jährigen aus Senden erbeutet. Der Betrüger hatte sie überzeugt, dass sie so ihren Sohn vor dem Tod durch Corona rettet. Er befinde sich durch das Virus in einem lebensbedrohlichen Zustand. Um ihn zu retten, müsste er in die Schweiz verlegt werden. Ansonsten sei er innerhalb der nächsten sechs Stunden tot.

Die Kriminellen überzeugten die Seniorin, 20.000 Euro für den Transport zu zahlen und das Geld einem vermeintlichen Boten vor ihrer Haustür zu übergeben. Erst danach erreichte sie ihren Sohn und erfuhr, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei ermittelt. Im Jahr 2020 wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West haben die Beamten zehn Delikte dieser Art registriert, bei denen die Betrüger Erfolg hatten und ein Schaden von 10.000 Euro entstanden ist. Heuer waren es bereits 87 Fälle. Bei drei Fällen ergaunerten die Gesetzesbrecher insgesamt 97.700 Euro.

So läuft ein Schockanruf ab

Betrüger überzeugen die Menschen davon, dass ein Angehöriger in einer dringenden, meist lebensbedrohlichen, medizinischen Notlage steckt. Der vermeintliche Ausweg: schnell Geld schicken, um das Leben des Verwandten zu retten.

Diese Tipps gibt die Polizei bei Schockanrufen

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer der betroffene Angehörige ist, sondern fordern Sie Anrufer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

melden. Raten Sie nicht, wer der betroffene Angehörige ist, sondern fordern Sie Anrufer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Vorsicht, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie gar nicht kennen. Fragen Sie nach Details , die nur Verwandte wissen.

, die nur Verwandte wissen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

und unter Druck setzen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie sich mit Angehörigen oder anderen nahe stehenden Menschen.

mit Angehörigen oder anderen nahe stehenden Menschen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Unbekannte.

Auch in Füssen warnte die Polizei vor Schockanrufern