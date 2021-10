Seniorin legt Trickbetrüger mit Klorollen und Gurkengläsern rein

Eine aufmerksame Seniorin aus Unterfranken hat zwei Betrüger reingelegt. Statt Geld übergab die Frau den Männern lediglich Klopapier und leere Gurkengläser.

Mit einem typischen Schockanruf hatten am Freitagmittag Betrüger versucht, eine Seniorin aus Unterfranken um ihr Vermögen zu bringen. In diesem Fall sind die Täter jedoch an die Falsche geraten und erbeuteten lediglich Toilettenpapierrollen und leere Gurkengläser. Da die Dame den versuchten Betrug frühzeitig durchschaut hatte, informierte sie die Polizei, die die Täter noch in Wohnortnähe vorläufig festnehmen konnte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, begann auch dieser Fall mit den leider weiterhin verbreiteten Anrufen aus kriminellen Callcentern. Die Anrufer verlangten von der Seniorin Geld, da ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Knackpunkt an der Geschichte war nur, dass die Angerufene keine Tochter hat. Sie ließ sich auf das falsche Spiel ein und vereinbarte die Übergabe von Geld und Schmuck vor ihrer Haustür an einen Abholer. Noch während der ersten Telefonate benachrichtigte sie eine Bekannte, welche die Polizei über das weitere Vorgehen der Täter informierte.

Täter drängten auf schnelle Geldübergabe

Als die Täter immer stärker auf eine sofortige Geldübergabe drängten, packte die rüstige Seniorin kurzerhand Toilettenpapierrollen und leere Gurkengläser in eine Tasche und übergab sie dem Abholer.

Zwei Bauarbeiter, die vor dem Haus mit Arbeiten beschäftigt waren, beobachteten die Übergabe, wurden stutzig und reagierten ebenfalls goldrichtig. Die Männer informierten unverzüglich die Polizei und nahmen aus sicherer Entfernung die Verfolgung von mittlerweile zwei Tatverdächtigen auf. Das hervorragende Zusammenspiel zwischen der Seniorin, den Bauarbeitern und der Polizei führte schließlich zur vorläufigen Festnahme von zwei Männern im Alter von 22 und 15 Jahren.

Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Kriminalpolizei Würzburg die Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und erließ jeweils einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Betruges. Im Anschluss kamen die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Auch wenn in diesem Fall alles gut gegangen ist, rät die unterfränkische Polizei ihrer Kampagne „Leg auf“ zu folgen und einfach den Telefonhörer aufzulegen, wenn kriminelle Callcenter anrufen.

