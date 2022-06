Sexualdelikt: 21-Jähriger Trainer aus dem Landkreis soll Kinder missbraucht haben

Der Mann ist Trainer in einem Sportverein im Landkreis Landsberg. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen laufen.

05.06.2022 | Stand: 10:32 Uhr

Die StaatsanwaltschaftAugsburg führt gemeinsam mit der KriminalpolizeiFürstenfeldbruck seit vergangener Woche Ermittlungen gegen einen 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg. Er steht unter dringendem Tatverdacht, als Trainer in einem Sportverein Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der Tatverdächtige sitzt seit vergangenem Samstag auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Die Wohnung des mutmaßlichen Täters wurde bereits durchsucht

Bei den bisherigen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 21-Jährigen. Er soll zwei 12-jährige Mädchen aus der von ihm trainierten Mannschaft sexuell missbraucht zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden zusätzlich mehrere Speichermedien sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden.

In enger Absprache mit der Vereinsvorstandschaft fand laut Polizeibericht am Freitagabend ein Gespräch mit den Eltern der vom Tatverdächtigen trainierten Kinder- und Jugendmannschaften statt. Dabei informierte die Polizei die Elternschaft unter anderem über den Anlass der derzeit laufenden Ermittlungen. Neben dem Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, Kriminaldirektor Manfred Frei, stand auch das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit seiner Beauftragten für Opferschutz, Kriminalhauptkommissarin Marita Fuchs, den Eltern und anwesenden Personen für Fragen und Beratung zur Verfügung. "Zum jetzigen Zeitpunkt können im Hinblick auf das laufende Ermittlungsverfahren keine weiterführenden Auskünfte erteilt werden. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet", so die Polizei.