Landtagspräsidentin Aigner appelliert an die katholische Kirche: "Die Hütte brennt"

Nachdem Benedikt am Donnerstag schon zweimal bei Georg Ratzinger war, fährt er am Freitagvormittag erneut vor. Es sei wieder eine «sehr glückliche Begegnung» gewesen, sagt Schwester Laurente der Deutschen Presse-Agentur. In Georgs Zimmer hätten sie eine kleine Messe gefeiert. Auf der Straße ist Gesang zu hören. Vor dem Haus warten bei Sonnenschein etwa ein Dutzend Reporter sowie einige Schaulustige.