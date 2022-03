Polizei prüft Entführung und sexuellen Missbrauch in Mittelfranken

Eine Frau ist nach eigenen Angaben am Samstagabend in Gunzenhausen von zwei Männern verschleppt und sexuell missbraucht worden. Die Polizei ermittelt.

16.03.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Eine Frau hat bei der Polizei angezeigt, sie sei in Gunzenhausen in Mittelfranken in ein Auto gezogen und anschließend von drei Männern sexuell missbraucht worden sein. Anschließend sei sie wieder ausgesetzt worden, wie das Präsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte.

Eine Sprecherin sagte auf Nachfrage, eine solche Tat wäre höchst ungewöhnlich, und vieles sei noch unklar. Aber die Frau schildere den Vorfall sehr detailreich und habe auch dazu passende Verletzungen im Gesicht und am Körper. "Wir nehmen es definitiv ernst."

In Auto gezerrt und missbraucht

Nach Aussagen des Opfers war sie am Samstagabend zu Fuß im Gunzenhausener Gemeindeteil Frickenfelden auf der Straße von einem Mann angegriffen und in ein Auto gezerrt worden, in dem sich noch zwei weitere Männer befunden haben sollen. Dieses Trio habe sie dann in eine Wohnung gebracht und dort geschlagen und massiv sexuell missbraucht. Am Ende hätten sie die Männer an den Ausgangsort zurückgefahren und wieder freigelassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.